Помогите с уравнением начертить квадрат периметр которого равен 48 миллиметров это как вообще
Математика
Помогите с уравнением начертить квадрат периметр которого равен 48 миллиметров это как вообще
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4а=48 мм А=12 мм Длина -12 мм
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