Помогите с вопросами пожалуйста

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Формирование скелета происходит к 22-25 годам. В питании при формировании скелета должны пристуствоввть такие витамины, как D u Ca, которые содержатся в молочных продуктах. Так же ребенок должен находиться часто на сллнышке, для того, чтобы при попадании света на кожу, в организме вырабатывался витамин D. Недостаток мышечной активности приводит к ожирению, венозным застоям крови, и плохом состоянии сердечной мышцы, вследствие чего нарушается работа сердца, и из-за этого все органы не получают то содержание кислорода, которое должны, поэтому они начинают работать плохо.