Помогите сделайте марфологический разбор слов чистить,сумашедший,обедом,всех

Русский язык
Помогите сделайте марфологический разбор слов чистить,сумашедший,обедом,всех
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть речи слова чистить — глагол.Морфологические признаки:Начальная форма: чистить (инфинитив);Постоянные признаки: 2-е спряжение, переходный, несовершенный вид;Непостоянные признаки: изъявительное наклонение.
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