Помогите сделать доклад о змеи огнёвке плиз
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Помогите сделать доклад о змеи огнёвке плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая страшная и редкая змея - краснокожая огневка. Кожа у огневки красно - бордовая с особым плетеным узором. По огненно – рыжему у нее красные ромбы. Огневка очень любит висеть на ветвях деревьев и сверху прыгает на спину корове. Потом огневка сползает вниз и кусает корову в подбрюшное вымя. Если не сделать корове уколы, она погибает. Такая пакостная змея. По размеру бывает крупнее гадюки и достигает до метра в длину. Укус смертелен .
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