Помогите сделать доклад о змеи огнёвке плиз

Окружающий мир
Помогите сделать доклад о змеи огнёвке плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая страшная и редкая змея - краснокожая огневка. Кожа у огневки красно - бордовая с особым плетеным узором.  По огненно – рыжему  у нее красные ромбы.     Огневка очень любит висеть на ветвях деревьев и сверху прыгает на спину корове. Потом огневка сползает вниз и кусает корову в подбрюшное вымя. Если не сделать корове уколы, она погибает. Такая пакостная змея.  По размеру бывает крупнее гадюки и достигает до метра в длину.    Укус смертелен .
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