Пож маленькое сочинение на тему финские мореплавотели 4-5 предложений срочно

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После записок Марко Поло начинается эпоха великих географических открытий. Позднее эта эпоха принесла европейцам успех в их многовековых поисках морского пути в Восточную Азию. Первой вызов приняла маленькая Португалия. Именно там нашелся человек, который многолетней настойчивой работой смог открыть для Португалии путь восточнее. Этим человеком был Генрих, принц Энрике (4.03.1394-13.11.1460).В истории географических открытий он остался известен как Генрих Мореплаватель. Интересно, что сам Генрих ни в каком путешествии участия не принимал. Зато он был так восхищен ими и так любил море, что собрал при своем дворе лучших ученых времени - астрономов и картографов. Они занимались разработкой теоретических вопросов навигации, в которых принц Энрике принимал непосредственное участие, а также и финансовое. Но нужны были и те, кто воплощал бы на практике идеи мореплавания. Генрих Мореплаватель нашел и привлек к делу смелых и опытных капитанов, моряков и механиков.Выучив все доступные в это время документы, в том числе и работы арабских авторов, он принялся за реализацию своих планов. Большие средства выделял принц Энрике из своей казны на строительство надежных судов - каравелл - и стал посылать капитанов все дальше и дальше на юг к берегам Западной Африки. Каждый такой поход приносил новые сведения об открытых землях. Вносились коррективы в навигационное оборудование кораблей. И вот, в конце концов, перед ними открылся морской путь восточнее - в Индию. По своей значимости, как считают современные ученые, это дело можно сравнить лишь с покорением космического пространства.В скором времени пришел и первый успех: снова были открыты Азорские острова, которые когда-то в давность первыми посетили финикийцы. Исследование самого же африканского побережья шло очень медленными темпами. Капитаны старались как можно быстрее вернуться назад. Неизвестность порождала чувство страха. Среди первооткрывателей еще жили представления в том, что в тропиках водятся исполинские морские чудовища. Согласно легендам и пересказами моряков, они могли заставить море закипеть или создать водоворот и затянуть корабль в морскую бездну.И через четверть столетия, когда уже не было принца Энрике и когда в Лиссабоне у брата Бартоломео поселился никому не известный матрос Христофор Колумб, старые капитаны Генриха Мореплавателя рассказывали об огненных потоках, которые выливаются в море из Колесницы Богов, о мохнатых людях-гориллах, о острове Антилия, о таинственных землях в Атлантическом океане. Сегодня мы называем их рассказы мифическими. Но тогда в них безоговорочно верили и опытные капитаны, и молодые матросы. Прошли десятилетия, прежде чем португальцы достигли Камеруна, а карфагенскому мореплавателю Ганнону в 450 г. до Рождества Христова понадобилось лишь несколько месяцев, чтобы осуществить такое путешествие. И все ж таки стремление португальцев было настолько велико, что его не могла остановить даже смерть Генриха Мореплавателя.В 1487 году Бартоломео Диаш обогнул Мыс Доброй Надежды - южный край Африки. Перед ним лежал путь в Индию. О Итак, флотилия вышла в плавание. Возглавлял ее молодой дворянин Васко да Гама.В конце этого же года его корабли прошли мимо самой дальней точки, известной в то время, и взяли курс на север вдоль берегов Восточной Африки. И все же Васко да Гама сумел нанять лоцмана для плавания через океан к берегам Индии. Уже в мае его судна вошли в индийский порт Калькутта. И здесь встреча оказалась более чем холодной. Это происходило главным образом потому, что в таком богатом городе никого не привлекали дешевые товары, привезенные португальцами. В конце концов им все же посчастливилось выменять немного пряностей и получить письмо к королю Португалии от раджи Каликута. На родине Васко да Гама ждала действительно триумфальная встреча. Ведь сбылась давняя мечта принца Энрике - был открыт морской путь в Индию.Второй поход Васко да Гамы в Индию начался в 1502 г. Именно этот поход стал первым в ряде той бесславной истории европейского мореплавания, о которой мы вспомнили выше. Во время плавания Васко да Гама беспощадно применял оружие и не останавливался перед жестоким насилием для достижения цели. Чтобы отомстить мусульманам за их предыдущее нападение, он сжег корабли с женщинами и детьми, которые возвращались домой после паломничества в Мекку. Также действовали и его последователи. Они с помощью оружия и запугивания стремительно захватывали стратегически важные пункты проложенного морского пути, прибирая к рукам всю торговлю с Востоком. В это время все более опасным конкурентом на пространствах Мирового океана для Португалии становилась Испания.Она тоже искала кратчайший путь в Индию, но в западном направлении. Приближалось время открытия Нового Света, который, в сущности, был тогда просто продолжением поиска кратчайшего пути восточнее. В поисках пути в Индию через Атлантический океан испанская экспедиция Христофора Колумба в 1492 г. достигла Багамских, Больших и Малых Антильских островов, начав открытие Америки.