Выписать действия Филиппа IV Красивого по объединению страны и централизации

История
Выписать действия Филиппа IV Красивого по объединению страны и централизации
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Гость:
- вёл активную внешнюю политику, консолидируя, таким образом, народ; - присоединенил важный в экономическом плане регион Фландрию - устранил от гос. власти папы Бонифация 8, перенеся его резиденцию в Авиньон; - создал централизированную  гос. администрацию,  подчиняющуюся только королю; ограничил права феодалов в принятии решений и в чеканке монет
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