Выписать действия Филиппа IV Красивого по объединению страны и централизации
История
Выписать действия Филиппа IV Красивого по объединению страны и централизации
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- вёл активную внешнюю политику, консолидируя, таким образом, народ; - присоединенил важный в экономическом плане регион Фландрию - устранил от гос. власти папы Бонифация 8, перенеся его резиденцию в Авиньон; - создал централизированную гос. администрацию, подчиняющуюся только королю; ограничил права феодалов в принятии решений и в чеканке монет
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