Выписать действия Филиппа IV Красивого по объединению страны и централизации

Гость: Гость:

- вёл активную внешнюю политику, консолидируя, таким образом, народ; - присоединенил важный в экономическом плане регион Фландрию - устранил от гос. власти папы Бонифация 8, перенеся его резиденцию в Авиньон; - создал централизированную гос. администрацию, подчиняющуюся только королю; ограничил права феодалов в принятии решений и в чеканке монет