Помогите сделать доклад про "барана"20 баллов
Биология
Помогите сделать доклад про "барана"20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бараны достигают длины от 1,4 до 1,8 м, хвост длиной от 7 до 15 см. Высота в плечах от 65 до 125 см, вес — от 20 до 200 кг, причём самцы всегда значительно массивнее самок. Окраска шерсти варьирует от беловатой до тёмно-коричневой и даже черной, нередко случается смена шерсти. Самцы вокруг шеи часто носят своеобразную гриву, но в отличие от козлов не имеют бородки. Рога есть у обоих полов, однако у самок они более мелкие. Рога самцов с возрастом начинают закручиваться по спирали и могут достигать длины 1 м.
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