Помогите сделать морфологический разбор глагола "бродить"

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Помогите сделать морфологический разбор глагола "бродить"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень-брод нулевое окончание суфикс-ить основа-бродить
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