Помогите сделать морфологический разбор глагола "бродить"
Русский язык
Помогите сделать морфологический разбор глагола "бродить"
Ответ(ы):
Гость:
Корень-брод нулевое окончание суфикс-ить основа-бродить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите высоту столба керосина в сосуде если он оказывает на дно давление равное 2,4 кПа ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Записать формулу, по которой натуральное число n можно обратить в равную ему дробь со знаменателем d
Математика