Помогите сделать образец объяснительной записки.
Русский язык
Помогите сделать образец объяснительной записки.
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Гость:
Объяснительная записка Директору (учителю, и тд Нужно ФИО) 30.12.2012 г. Опоздал(а) на урок из-за высокой температуры(это к примеру).Либо что-то другое)) Твое ФИО. УДАЧИ))
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