Помогите!! составить краткий текст на тему в споре рождается истина или буря в стакане воды на выбор это афоризмы выбрать надо плиз!!

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Помогите!! составить краткий текст на тему в споре рождается истина или буря в стакане воды на выбор это афоризмы выбрать надо плиз!!

Автор: Гость