Протележне слово щебечуть

Українська мова
Протележне слово щебечуть
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
  Мовчать .............................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите массу воды, необходимую для Взаимодействия с 0,23 г натрия. Каков объём образовавшегося при этом вещества?
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите как делать жіктеңдер разбор и тәуелдеңдер разбор пожалуйста помогите
Ответить
Русский язык
5-6 слов с предлогом -в-.
Ответить
Математика
В автобусе было 23 человека. на 1 остановке вышло 3 человека а вошло 14.на 2 вошло в 2 раза больше чем вышло. после этого в автобусе осталось 46...
Ответить
Русский язык
Полный звуко буквенный анализ слова зорька)
Ответить