Помогите составить небольшой текст о своих планах на будущее в 5-6 предложениях с составным глагольными сказуемым. Очень нужно)

Гость: Гость:

Сейчас я учусь в ... классе. Скоро придет время заканчивать учебу и выбирать будущее место профессии. этого момента не нужно боятся. к нему нужно просто готовится. после университета я буду иметь престижную работу с хорошей зарплатой.