Помогите составить небольшой текст о своих планах на будущее в 5-6 предложениях с составным глагольными сказуемым. Очень нужно)
Русский язык
Помогите составить небольшой текст о своих планах на будущее в 5-6 предложениях с составным глагольными сказуемым. Очень нужно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас я учусь в ... классе. Скоро придет время заканчивать учебу и выбирать будущее место профессии. этого момента не нужно боятся. к нему нужно просто готовится. после университета я буду иметь престижную работу с хорошей зарплатой.
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