Помогите пожалуйста ответьте на вопрос зарождение скотоводства

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Древним людям было хорошо известно, что самое главное условие для выживания – это еда, поэтому зарождение земледелия и скотоводства было обусловлено природной необходимостью. Как мы уже с вами знаем, важное место в жизни древних первобытных людей занимала охота и собирательство. Однако ни процесс охоты, ни процесс собирательства в полной мере не зависел от стараний и желаний людей. Ведь природа капризна и изменчива, то дождь зальет, то засуха высушит все вокруг, то лесной пожар уничтожит дотла все плоды и деревья, и прогонит зверей. Но не только собиратели могли остаться ни с чем. Охотники также не были уверены в благополучном исходе охоты: могли вернуться, груженые добычей, а могли пробегать целый день впустую, не найдя добычу. Возможно, так продолжалось долго; однако, в один прекрасный день женщины заметили, что там, где обычно перетирали камнями зерна, выросли колоски, которые были поразительно похожи на те, с которыми работали ранее. Первобытные женщины догадались, что это те зерна, которые упали на землю, дали свои всходы. На следующий раз, уже специально, женщины рассыпали зерна – и сторицей были вознаграждены их усилия, - ведь там, где посажено было одно зернышко, вырастал целый колосок. Теперь древним людям не нужно было бродить целыми днями, выискивая съедобные растения, и они могли выращивать их сами. Еще одним достижением первобытных людей стало разведение животных. Получилось это так: охотники, убивая на охоте дикого зверя, например, свинью, приносили домой ее оставшихся одних детенышей. Жили молодые зверята в своем загоне, их кормили, молодняк постепенно вырастал… и тут оказалось, что у людей теперь есть свои собственные животные, то есть еда выращена рядом с домом.