Помогите составить предложение со словами

Русский язык
Помогите составить предложение со словами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По полю шел русский витязь Один в поле не воин В соседнем доме жил местный богатырь Мимо нас промчался всадник без головы Каждый храбрец трус в душе трус Вчера на посту стоял военный  Я не силач, мне это не под силу Завтра буду увижу,как атлет готовится к выступлению Мой брат теперь солдат Каждый должен заканчивать начатое,каждый из нас - боец Из него вояка, как из цыгана поп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Из схем реакций приведённых в задании 9 выпишите отдельно схемы реакций: а)соединение, б)разложение, в)замещение, г)обмена не относящихся ни к одно...
Ответить
Математика
Сколько разрядов содержится в каждом классе? Как называются разряды и классы?
Ответить
Математика
Плот проплыл 20 км за 5 ч. Какова скорость движения плота?
Ответить
Математика
Сколько будет 9×10 минус 2 степени, 31×10 минус 2, 60×10 минус 3
Ответить
Математика
В 7 одинаковых автобусах 280 мест.Сколько мест в 10таких автобусах? Помогите! :-)
Ответить