Помогите составить предложение со словами
Русский язык
Помогите составить предложение со словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По полю шел русский витязь Один в поле не воин В соседнем доме жил местный богатырь Мимо нас промчался всадник без головы Каждый храбрец трус в душе трус Вчера на посту стоял военный Я не силач, мне это не под силу Завтра буду увижу,как атлет готовится к выступлению Мой брат теперь солдат Каждый должен заканчивать начатое,каждый из нас - боец Из него вояка, как из цыгана поп
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