Помогите составить предложение со словами

Гость: Гость:

По полю шел русский витязь Один в поле не воин В соседнем доме жил местный богатырь Мимо нас промчался всадник без головы Каждый храбрец трус в душе трус Вчера на посту стоял военный Я не силач, мне это не под силу Завтра буду увижу,как атлет готовится к выступлению Мой брат теперь солдат Каждый должен заканчивать начатое,каждый из нас - боец Из него вояка, как из цыгана поп