Помогите составить предложения по схеме вот схема: прилагательное прилагательно?? прилагательное существительное глагол.
Математика
Помогите составить предложения по схеме вот схема: прилагательное прилагательно?? прилагательное существительное глагол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокий привлекательный молодой человек приближался.
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