Помогите составить предложения по схеме вот схема: прилагательное прилагательно?? прилагательное существительное глагол.

Математика
Помогите составить предложения по схеме вот схема: прилагательное прилагательно?? прилагательное существительное глагол.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокий привлекательный молодой человек приближался.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мини сочинение на тему "Мы вырастем, нами будут гордиться"
Ответить
Русский язык
«Раны Армении» это не книга не бумага и чернила не взвешенные и расставленные дру?? за другом буквы это вихрь вулкан, извергнувшийся из души разорв...
Ответить
История
Как возникли средневековые города
Ответить
Математика
Имеются гирьки массой 2г, 4г, 6г,..., 38г, 40г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?
Ответить
История
Как называют служителией христианской церкви удалявшиеся от мирской жизни с целью служения Богу
Ответить