Помогите составить предложения со словами: Убеджено-убеждённо, Организовано-организованно, Обосновано-обоснованно, Удивлено-удивлённо, Совершено-совершенно

Гость: Гость:

Начальство было убеждено, что он работал весьма усердно. Она убежденно рассказывала о плюсах этой идеи. К приезду родителей все было организовано в лучшем виде. Отряд организованно направился в лес. Это обвинение было не обосновано. Учитель попросил говорить её более обоснованно. Жюри было удивлено. Она удивленно ахнула и посмотрела в окно. "Сегодня ночью было совершено ограбление!" - воскликнула женщина. Мальчик совершенно ничего не понимал.