Помогите составить предложения со словами: Убеджено-убеждённо, Организовано-организованно, Обосновано-обоснованно, Удивлено-удивлённо, Совершено-совершенно
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Помогите составить предложения со словами: Убеджено-убеждённо, Организовано-организованно, Обосновано-обоснованно, Удивлено-удивлённо, Совершено-совершенно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальство было убеждено, что он работал весьма усердно. Она убежденно рассказывала о плюсах этой идеи. К приезду родителей все было организовано в лучшем виде. Отряд организованно направился в лес. Это обвинение было не обосновано. Учитель попросил говорить её более обоснованно. Жюри было удивлено. Она удивленно ахнула и посмотрела в окно. "Сегодня ночью было совершено ограбление!" - воскликнула женщина. Мальчик совершенно ничего не понимал.
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