Помогите составить рассказ о потерявшейся собаке

Гость: Гость:

У моего друга была собака, но она сбежала. А случилось это летом. Мы были на даче.Как то раз мы с другом Мишей пошли гулять, а собаку осавили дом сторожить. Нам было весело, мы веселились, играли. Приходим домой с прогулки а собаки нет. Миша и я начинаем звать -шарик, шарик. Иди сюда. Мы пришли , мы дома. Но он не отозвался. Миша очень огорчился и начал плакать, в это время шарик искал нас. Вдруг миша слышит что кто то роит под забором и начанает скулить. -Шарик! Воскрикнул он. И побежал открывать калитку. Все мы были очень рады и больше не оставляли Шарика без привязи. (Как то так)