Помогите составить вывод Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., второй мировой войны можно (не возможно) было избежать, ес...
История
Помогите составить вывод Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., второй мировой войны можно (не возможно) было избежать, если (потому что)...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)На основе сотрудничества и торговли 2)Германия 3)Можно было избежать 4) если бы страны Европы и Азии создали военный альянс
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