Помогите срочна 10 11 12 13
Геометрия
Помогите срочна 10 11 12 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10) Угол 2 = 180 - 125 = 55 (так как угол 1 и угол 2 смежные) Угол 3 = Угол 2 (так как вертикальные) Угол 4 = 180 - 90 - 55 = 35 12) Сумма углов равна 180 13) Угол АОС = 180 - 40 - 30 = 110
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