Помогите срочна 10 11 12 13

Гость: Гость:

10) Угол 2 = 180 - 125 = 55 (так как угол 1 и угол 2 смежные) Угол 3 = Угол 2 (так как вертикальные) Угол 4 = 180 - 90 - 55 = 35 12) Сумма углов равна 180 13) Угол АОС = 180 - 40 - 30 = 110