Помогите срочняк, у меня контроша, 2 вариант плииииииз

Математика
Помогите срочняк, у меня контроша, 2 вариант плииииииз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно попробовать самому/ой решить, может быть получится!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
ИНФОРМАТИКА . ПЛИЗ ХЕЛП Составьте АЛГОРИТМ , как при помощи 5ти литрового и 9ти литрового ведра набрать из реки 3 литра воды?
Ответить
Математика
От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на велосипеде из лагеря в город со скоростью 12 км в час, а возвращался по той же дороге со скор...
Ответить
Биология
Что называют пищевой цепью
Ответить
Русский язык
Для чего нужны знаки завершение
Ответить
Литература
Кто читал Дубровского???Ответьте на вопрос небольшим сочинением "Почему не сложил??сь любовь Машеньки Троекуровой и Дубровского???
Ответить