Помогите, срочно, ИСТОРИЯ, СЕЙЧАС КР!!!!!!!!! прокомментируйте статьи этого мирного договора.
История
Помогите, срочно, ИСТОРИЯ, СЕЙЧАС КР!!!!!!!!! прокомментируйте статьи этого мирного договора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не просто мирный, а союзный договор. Кроме того, обе стороны берут на себя практически равные обязательства, а значит это договор равных
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