Помогите срочно надо заранее спасибо!!! Какие изображения состоят из подобных эле??ентов? Какие изображения состоят из точек? Какие изображения при маштабировании теряют качество?

Информатика
Помогите срочно надо заранее спасибо!!! Какие изображения состоят из подобных эле??ентов? Какие изображения состоят из точек? Какие изображения при маштабировании теряют качество?
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Гость:
1. Векторные 2. Растровые 3. Растровые
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