Помогите срочно, пожалуйста!!!!!! Найдите в тексте Бедная Лиза: эпитеты, повторы, междометия и сравнения

Гость: Гость:

Эпитеты: невинная, добрая, красивая, нежная, трудолюбивая, отзывчивая.Эраст на время хочет оставить свет. «Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. ..натура призывает в свои объятия, к чистым радостям».