Помогите срочно, пожалуйста!!!!!! Найдите в тексте Бедная Лиза: эпитеты, повторы, междометия и сравнения
Литература
Помогите срочно, пожалуйста!!!!!! Найдите в тексте Бедная Лиза: эпитеты, повторы, междометия и сравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты: невинная, добрая, красивая, нежная, трудолюбивая, отзывчивая.Эраст на время хочет оставить свет. «Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. ..натура призывает в свои объятия, к чистым радостям».
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