Помогите срочно ребёнка нужно отправить в школу
Русский язык
Помогите срочно ребёнка нужно отправить в школу
Ответ(ы):
Гость:
1. Мягкий знак-как показатель мягкости: Льдина, больница, альбом, коньки 2.Разделительный ь:Деревья, здоровье, обезьяна, шалунья 3.Словарные слова:Дождь, декабрь, играть, медведь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Структурную формулу муравьиной кислоты можно записать и таким способом: НОСОН. ??ледовательно, эта кислота будет являться веществом с двойстве...
История
Напишите рассказ о повседневной жизни во времена Ярослава Мудрого, на тему "Один день из жизни боярина, закупа, смерда
Русский язык
По узкой дорожке шли пешеходы ,а по широкому шосе мчались машины составь и запеш?? 4-5 похожих предложений плиз помогите
Русский язык
Как составить предложение: умные, берегут, редкостных, охотники, и, красотою, их, силой, любуются, птиц