ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! С РЕШЕНИЕ!!!
Математика
ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! С РЕШЕНИЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала упростив второе выражение. отсюда 39a-15b+25=(39a-15b+24)+1=0+1=1
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