Помогите! Срочно! Установите соответствия
Биология
Помогите! Срочно! Установите соответствия
Ответ(ы):
Гость:
Абиотические факторы-грубо говоря "неживые" Биотические- "живые" А-2 Б-1 В-1 Г-2 Д-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Найдите значение выражения. Для выражения составьте программу и схему вычесления. 87619+57994:271-15975:75=
Математика
Помогите пожалуйста решить пример: а) 200m * ( -4n) и найдите его значение при m = - 25; n = - 2 б) 1/3m * 3/4 n * 12 p и найдите его значение...
География