Помогите! Срочно! Установите соответствия

Биология
Помогите! Срочно! Установите соответствия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Абиотические факторы-грубо говоря "неживые" Биотические- "живые" А-2 Б-1 В-1 Г-2 Д-1
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