Помогите!!!!! срочно!!!!! в каком году начилась первая мировая война ? зарание спасибо, мне это для доклада если что.
Литература
Помогите!!!!! срочно!!!!! в каком году начилась первая мировая война ? зарание спасибо, мне это для доклада если что.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему это 28 июля 1914 год.
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