ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! вот задание Complete the texts. Use the verbs in the boxes with will.

Английский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! вот задание Complete the texts. Use the verbs in the boxes with will.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-have  2-be 3-take 4-go  5-arrive
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