Помогите Step 6 √ 1 срочно

Английский язык
Помогите Step 6 √ 1 срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У джека больше  спортивних достижений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина 66 дм,а ширина в пи раз меньше.узнай площадь,если пи =33
Ответить
Геометрия
Луч QM проходит между сторонами угла CQF равного 69°. Найдите углы MQC и MQF, если угол MQC ??а 27° больше угла MQF
Ответить
Химия
Какой объём газа(н.у) можно получить при действии соляной кислоты на 10,6г карбоната натрия?
Ответить
Математика
Вычислите рациональным способом: 1)19×42-42×16+16×40-40×13+13×38-38×10+10×36-36×7; 2)55×74-74×50+50×70-70??45+45×66-66×40+40×62-62×35;
Ответить
Алгебра
Помогите решить алгебру !
Ответить