Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина 66 дм,а ширина в пи раз меньше.узнай площадь,если пи =33
Математика
Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина 66 дм,а ширина в пи раз меньше.узнай площадь,если пи =33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66-33=33 ну что за люди пошли ну а
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