Какой объём газа(н.у) можно получить при действии соляной кислоты на 10,6г карбоната натрия?
Химия
Какой объём газа(н.у) можно получить при действии соляной кислоты на 10,6г карбоната натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,6 г Х л 2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2 + H2O n = 1 моль n = 1 моль M = 106 г/моль Vm=22,4 л/моль m = 106 г V = 22,4 л10,6 г Na2CO3 - Х л СО2106 г Na2CO3 - 22,4 л СО2V(CO2) = 10,6 * 22,4 / 106 = 2,24 л
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