Какой объём газа(н.у) можно получить при действии соляной кислоты на 10,6г карбоната натрия?

Химия
Какой объём газа(н.у) можно получить при действии соляной кислоты на 10,6г карбоната натрия?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                10,6 г                                        Х л    2HCl        +          Na2CO3     =      2NaCl     +     CO2    +   H2O                              n = 1 моль                                 n = 1 моль                           M = 106 г/моль                           Vm=22,4 л/моль                           m = 106 г                                     V = 22,4 л10,6 г Na2CO3   -    Х л СО2106 г Na2CO3   -    22,4 л СО2V(CO2) = 10,6 * 22,4 / 106 = 2,24 л

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