Закончите заполнение схем виды почек по строению (два ответа) по расположению на стебле (3 ответа) СТРОЕНИЕ ПОЧЕК вегетативная(3 ответа) генеративная (3 ответа) срочнааа

Биология
Закончите заполнение схем виды почек по строению (два ответа) по расположению на стебле (3 ответа) СТРОЕНИЕ ПОЧЕК вегетативная(3 ответа) генеративная (3 ответа) срочнааа
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам(а) думай это легко очень легко оооооооооооооооооооочччччччччччччччччччччччееееееееееееннннннннннннннььььььььььь легко
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