Ст61 номер 85 рускй язык 2 класс,1 часть.помагите пожалуйста.

Русский язык
Ст61 номер 85 рускй язык 2 класс,1 часть.помагите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мдвщвлтцщщвлптащыд,ьвза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Закончите заполнение схем виды почек по строению (два ответа) по расположению на стебле (3 ответа) СТРОЕНИЕ ПОЧЕК вегетативная(3 ответа) г...
Ответить
Английский язык
не можем понять задание
Ответить
Обществознание
Здравствуйте. По обществознанию задали сообщение на тему "Психический тип личнос??и человека". Помогите пожалуйста, на кону четвертная оценка. Вам ...
Ответить
Русский язык
Почему растрепанный бурей пишется с 2 н,и примеры пожалуйста
Ответить
Литература
Как изображает Москву автор?
Ответить