Вычислите рациональным способом: 1)19×42-42×16+16×40-40×13+13×38-38×10+10×36-36×7; 2)55×74-74×50+50×70-70??45+45×66-66×40+40×62-62×35;
Математика
Вычислите рациональным способом: 1)19×42-42×16+16×40-40×13+13×38-38×10+10×36-36×7; 2)55×74-74×50+50×70-70??45+45×66-66×40+40×62-62×35;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)19*0*...=0 (т. к. 42-42=0, то выражение равно 0, т. к. любое число умноженное на 0 даёт 0) 2)55*0*...=0 (то же самое)
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