Луч QM проходит между сторонами угла CQF равного 69°. Найдите углы MQC и MQF, если угол MQC ??а 27° больше угла MQF

Геометрия

Луч QM проходит между сторонами угла CQF равного 69°. Найдите углы MQC и MQF, если угол MQC ??а 27° больше угла MQF

Автор: Гость