Луч QM проходит между сторонами угла CQF равного 69°. Найдите углы MQC и MQF, если угол MQC ??а 27° больше угла MQF
Геометрия
Луч QM проходит между сторонами угла CQF равного 69°. Найдите углы MQC и MQF, если угол MQC ??а 27° больше угла MQF
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