Помогите!!! Тема: рассказ "В прекрасном и яростном мире" 1.Назовите настоящую фамилию Платонова а) Пешков б) Климетьев в) Платонов 2. Какова тема произведения? а) тема дружбы б) милосердие как одна из главных добро...

Литература

Помогите!!! Тема: рассказ "В прекрасном и яростном мире" 1.Назовите настоящую фамилию Платонова а) Пешков б) Климетьев в) Платонов 2. Какова тема произведения? а) тема дружбы б) милосердие как одна из главных добродетелей в) взаимовыручка 3. Как звали главного машиниста? а) А.В.Маслов б) П.В.Милюков в) А.В.Мальцев 4. Назовите главный композиционный прием, используемый автором а) повествование от первого лица б) деление произведения на главы в) необычное место действия 5. Чем интересна композиция рассказа? а) повествование идет от первого лица б) используется прием описания природы в) необычность сюжета 6. Назовите основную черту характера рассказчика а) доброта б) терпимость в) гневливость 7. Из-за чего в первый раз ослеп Мальцев? а) из-за пыльного вихря б) из-за яркого солнца в) из-за вспышки молнии 8. Чем рассказчик явно отличался от Мальцева? а) для рассказчика работа машинистом была мечтой, а для Мальцева - жизнью б) Мальцев был равнодушным, а рассказчик - добродушным в) Мальцев был профессионалом своего дела, а рассказчик – любителем 9. Из-за чего рассказчик помогает Мальцеву? а) для того, чтобы помочь другу (Мальцеву) б) из-за того, что считает себя виновным в) на этот поступок его толкает милосердие и добродушие 10. Назовите концовку произведения а) рассказчик стал главным машинистом, а Мальцев остался слепым б) рассказчик стал главным машинистом, не забыв о Мальцеве, который с его помощью прозрел в) Малецев остался в заключении

Автор: Гость