Помогите!!! употребить слова в творительном падеже:заправить суп (щавель), задрапи??овать окно (тюль). пожалуйста помогите!

Русский язык
Помогите!!! употребить слова в творительном падеже:заправить суп (щавель), задрапи??овать окно (тюль). пожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заправить суп щавлем....задрапировать окно тюлью.
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