Помогите!!! употребить слова в творительном падеже:заправить суп (щавель), задрапи??овать окно (тюль). пожалуйста помогите!
Русский язык
Помогите!!! употребить слова в творительном падеже:заправить суп (щавель), задрапи??овать окно (тюль). пожалуйста помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Заправить суп щавлем....задрапировать окно тюлью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Русский язык
Математика
Две фирмы,выпускающие различную продукцию,обмениваются товарами на установленную общую стоимость.узнай,сколько единиц товара по 35 р.20 к. получит ...