Помогите восстановить текст, слов для справок нет...
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Помогите восстановить текст, слов для справок нет...
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1) Колчак 2) С.С. Каменева 3) Уфой 4) М.В. Фрунзе 5) 1919 6) Челябинской 7) М.Н. Тухачевского 8) Омском 9) А.И. Егоров 10)С.М. Буденного 11) К.Е. Ворошилова 12) Орлом
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