Составь устно задачу для решения кот.требуется выполнить разностей сравнение чисел 15и 7
Математика
Составь устно задачу для решения кот.требуется выполнить разностей сравнение чисел 15и 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Вити и Кати дома 15 бубликов и 7 печений , а конфет в 2 раза больше суммы бубликов и печений. Сколько конфет?
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