Помогите задачой 263 пжжжл
Математика
Помогите задачой 263 пжжжл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600-100=500(г) 500:10=50(б) Ответ: 50 бутылок Я помог тебе как то?
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