Помогите заполнить эту схему.(Заранее большое спасибо!)
Математика
Помогите заполнить эту схему.(Заранее большое спасибо!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не не могу блин ставь меньше балов а то все будут писать фигню из за балов
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