Помогитe16*(11-x:8)=64
Математика
Помогитe16*(11-x:8)=64
Ответ(ы):
Гость:
Так: 16*( 11-х : 8 )=64 ( 11-х : 8 )=64:16 ( 11-х : 8 )=4 -х : 8 =4 - 11 -х : 8 = -7 х : 8 = 7 x = 7*8 = 56
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