Помогитее Где вода нагреется быстрее в кастрюле с рельефным дном или обычным (ро??ным)? А ? Б

Физика

Помогитее Где вода нагреется быстрее в кастрюле с рельефным дном или обычным (ро??ным)? А ? Б

Автор: Гость