Помогитее Где вода нагреется быстрее в кастрюле с рельефным дном или обычным (ро??ным)? А ? Б
Физика
Помогитее Где вода нагреется быстрее в кастрюле с рельефным дном или обычным (ро??ным)? А ? Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстрее нагреется с ровным, т.к площадь соприкосновения рельефного уменьшается и следовательно оно получит меньшее количество энергии, чем ровное
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