Тело массой 4 кг падает с высоты 20 м и оказывается на земле. Определите выделенное ??епло, если его полная механическая энергия превратилась во внутреннюю(g=10(h:kg).
Физика
Тело массой 4 кг падает с высоты 20 м и оказывается на земле. Определите выделенное ??епло, если его полная механическая энергия превратилась во внутреннюю(g=10(h:kg).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=4 кг h=20 м __________ Q-? Потенциальная энергия тела Ep1 = m*g*h = 4*10*20 = 800 Дж В момент падения тело обладало кинетической энергией Ek = Ep1 = 800 Дж Потенциальная энергия в момент падения равна нулю (Ep=0) Полная энергия E=Ek+Ep = 800+0=800 Дж Именно эта энергия и превратилась во внутреннюю (в тепло), значит Q=800 Дж
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