Помогитееее пожалйста))) АВСD является равнобедренной трапецией. Диагональ BD перп??ндикулярна боковой стороне АВ и с большим основанием составляет угол 30 градусов. АВ равно 4 дм. Найдите среднюю линию.

Математика
Помогитееее пожалйста))) АВСD является равнобедренной трапецией. Диагональ BD перп??ндикулярна боковой стороне АВ и с большим основанием составляет угол 30 градусов. АВ равно 4 дм. Найдите среднюю линию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВСД-трапеция, АВ=СД=4 дм, АД||ВС, ВД перпенд. АВ, угол АДВ=30°, КМ-средняя линия. Найти КМ. Решение. Рассмотрим треугольник АВД. АВ=1/2АД (катет против угла 30°, равный половине гипотенузы), значит АД=2АВ=8 дм. Рассмотрим треуг-к ВСД. Угол СВД=углу АДВ=30° (накрест лежащие углы при параллельных прямых ВС и АД). Угол АВС=угол АВД+угол СВД=90+30=120°. Угол АВС=углу ВСД=120° (свойство равнобедренной трапеции). Угол ВДС=180-угол СВД-угол ВСД=180-30-120=30°. Т.к. угол СВД=углу ВДС=30°, значит треугольник ВСД-равнобедренный, следовательно ВС=СД=4дм. КМ=(ВС+АД)÷2=(4+8)÷2=6 дм.
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