ОК. МБ КТО-НИБУДЬ ПОМОЖЕТ.
Геометрия
ОК. МБ КТО-НИБУДЬ ПОМОЖЕТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверена 1)У равнобедренных треугольников углы при основании равны, т.е. два угла при вершине равны 82 градусам. (в треугольнике сумма углов всегда равна 180 градусам): 180 - 82 - 82 = 16 градусов.
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