В женских шишках сосны НЕ образуются … А) Гаметофит Б)Микроспоры В)Мегаспоры ??)Зигота

Биология

В женских шишках сосны НЕ образуются … А) Гаметофит Б)Микроспоры В)Мегаспоры ??)Зигота

Автор: Гость