В женских шишках сосны НЕ образуются … А) Гаметофит Б)Микроспоры В)Мегаспоры ??)Зигота

Биология
В женских шишках сосны НЕ образуются … А) Гаметофит Б)Микроспоры В)Мегаспоры ??)Зигота
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Гость:
Это гггггггггггггггггггггг
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