14:50-45+45+15-13:45= ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР
Математика
14:50-45+45+15-13:45= ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 :50 - 45 +45 + 15 - 13 :45=14 223\225 14 :50 = 14\50 =7\25 13 :45=13\45 7\25 - 45 =- [45 - 7\25]=- [44 25\25 - 7\25\=-44 18\25 -44 18\25 +45 =45 - 44 18\25 =44 25\25 - 44 18\25 =7\25 7\25 + 15 = 15 7\25 15 7\25 - 13\45 =15 63\225 - 65\225 = 14 288\225 - 65\225 = =14 223\225
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