Понаблюдайте в тексте Как меняется окончание имен существительных во всех словосочетаниях Задайте к каждому из этих существительных вопрос и водители окончание Это шляпа в ней был папа вечером вчера и сегодня я собрал все загля...

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Понаблюдайте в тексте Как меняется окончание имен существительных во всех словосочетаниях Задайте к каждому из этих существительных вопрос и водители окончание Это шляпа в ней был папа вечером вчера и сегодня я собрал все заглядываю шляпу свет зажег при нём видней Ну куда деваться папе вечером

Автор: Гость