Поняття текстового файла

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Поняття текстового файла
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Текстовий файл – це  файл з розширенням .txt.  Його можна підготувати і прочитати на будь-якому ПК, з будь якою ОС.
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