Поняття текстового файла
Информатика
Поняття текстового файла
Ответ(ы):
Гость:
Текстовий файл – це файл з розширенням .txt. Його можна підготувати і прочитати на будь-якому ПК, з будь якою ОС.
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